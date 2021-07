Afrique

Afrique du Sud

Les violences « provoquées et planifiées » ont fait 212 morts

(Johannesburg) Les émeutes et pillages qui ont récemment secoué l’Afrique du Sud et fait plus de 200 morts, ont été « planifiés et coordonnés » dans l’objectif de provoquer « une insurrection » et déstabiliser le pays, a accusé vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.