Afrique

Signature d’un accord prévoyant la libération du navire ayant bloqué le canal de Suez

(Le Caire) Le porte-conteneur Ever Given, retenu depuis fin mars en Égypte après avoir bloqué le canal de Suez, sera libéré mercredi selon les termes d’un accord d’indemnisation entre le propriétaire et les autorités égyptiennes annoncé dimanche.