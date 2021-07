En trois opérations et quatre navires secourus depuis jeudi, l’Ocean Viking a donc secouru 132 personnes en tout, dont 9 femmes et 40 mineurs, selon une porte-parole de SOS Méditerranée.

(Marseille) L’Ocean Viking, le navire de secours en mer de l’ONG européenne SOS Méditerranée, a porté secours à 88 migrants supplémentaires au cours des derniers jours en Méditerranée, après un premier sauvetage jeudi de 44 personnes, a-t-on appris dimanche auprès de l’ONG.

Agence France-Presse

En trois opérations et quatre navires secourus depuis jeudi, l’Ocean Viking a donc secouru 132 personnes en tout, dont 9 femmes et 40 mineurs, selon une porte-parole de SOS Méditerranée.

Ces sauvetages, survenus notamment dans la zone de secours et de recherche maltaise, au large des côtes libyennes, ont concerné trois navires en bois et un en fibre de verre, dans lequel de l’eau et du carburant s’étaient infiltrés.

Parmi les migrants secourus figurent des Libyens, des Sud-Soudanais, des Égyptiens, des Gambiens, des Tunisiens et des Syriens.

Le 1er mai, l’Ocean Viking avait débarqué 236 migrants secourus en mer en Sicile.

Le navire avait ensuite passé plusieurs semaines en cale sèche à Naples, pour des travaux, avant de reprendre la mer de Marseille.

Les Nations unies ont récemment épinglé la Libye et l’Union européenne, leur demandant de réformer leurs opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée et affirmant que les pratiques actuelles privaient les migrants de leurs droits et de leur dignité, quand elles ne leur ôtaient pas la vie.

Depuis le début de l’année 2021, 866 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

SOS Méditerranée assure avoir secouru plus de 30 000 personnes depuis février 2016, d’abord avec l’Aquarius, puis l’Ocean Viking.