Afrique

Un continent sous-vacciné

Alors que plus de 2 milliards de vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans le monde, l’Afrique est à la traîne ; seulement 2 % de la population du continent a reçu au moins une dose. Aux problèmes d’approvisionnement et de logistique s’ajoutent la politique et la méfiance, quelques pays refusant toujours l’inoculation.