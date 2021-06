Afrique

160 morts dans l’attaque la plus meurtrière depuis 2015 au Burkina Faso

(Ouagadougou) L’attaque la plus meurtrière menée au Burkina Faso depuis six ans qu’il est en proie aux violences djihadistes a fait 160 morts, selon un dernier bilan donné dimanche, et illustre la descente aux enfers de ce pays et de ses voisins sahéliens.