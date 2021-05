Afrique

Attaque au Burkina

Trois Occidentaux et un Burkinabé portés disparus

(Ouagadougou) Une patrouille anti-braconnage, accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux, a été attaquée lundi dans l’est du Burkina Faso, faisant trois blessés et quatre disparus : deux Espagnols, un Irlandais et un Burkinabé, a appris l’AFP de sources locale et sécuritaires.