15 morts et 500 blessés dans des explosions accidentelles dans un camp militaire

(Malabo) Au moins 15 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées dimanche dans les explosions dues à « une négligence », qui ont ravagé un camp militaire et des quartiers environnants en Guinée équatoriale, a annoncé le président Teodoro Obiang Nguema.

Agence France-Presse

Quatre puissantes déflagrations ont littéralement rasé des bâtiments de ce camp à Bata, la capitale économique, et d’innombrables maisons alentour.

Il s’agit « d’un accident dû à la négligence de l’unité responsable de garder les explosifs, la dynamite et les munitions, dont les explosions ont provoqué la mort de 15 personnes et fait plus de 500 blessés », a affirmé le chef de l’État dans un communiqué lu à la télévision d’État TVGE.