PHOTO D’ARCHIVES OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Au rythme actuel de la chasse illégale, la population de rhinocéros du Botswana sera rayée de la carte d’ici 2021. Les rhinocéros sont menacés d’extinction en raison de la forte demande de cornes, qui vient de Chine et du Viêt-nam, où on leur prête des vertus aphrodisiaques et anti-cancers. Ci-haut, un combat entre deux femelles rhinocéros, mère à droite et fille à gauche.