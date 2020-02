Égypte: un chercheur arrêté pour «atteinte à la sécurité nationale»

(Le Caire) Un chercheur et militant des droits humains égyptien a été arrêté à son retour d’Italie et accusé d’« atteinte à la sécurité nationale » et « diffusion de fausses nouvelles », ont indiqué samedi une ONG et des sources judiciaires.