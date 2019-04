Dans la foule compacte qui a commencé à affluer vers le centre de la capitale dès 11 h, hier, et ne s'est dispersée qu'en soirée, il y avait des gens de tous âges, des grands-parents, des adolescents, des bébés dans des poussettes. Mais tous attribuaient le succès de cette mobilisation sans précédent à ces jeunes adultes libérés d'un passé paralysant.

« Les Algériens veulent prendre leur destin en main, on veut que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour aller en Europe, que notre société soit plus égalitaire », dit Yasmine.

« Nous, nous connaissons ce régime, mais eux, ils nous méprisent depuis 20 ans, et ils ne nous connaissent pas. »

Légèrement en retrait dans une rue transversale, Iptissem, 27 ans, et Yasmine, 29 ans, se désolent elles aussi de la dilapidation des ressources de leur pays. « Nous sommes tous des victimes de ce système, les services qu'on reçoit ne sont pas à la hauteur de nos richesses », dénonce Iptissem, qui travaille dans la vente d'autos.

« Nous sommes une nouvelle génération, nous n'avons rien à voir avec des terroristes, nous connaissons notre histoire, et on en a tiré les leçons », renchérit Reda.

« Nous n'avons pas connu la décennie noire, et nous sommes la génération des réseaux sociaux », résume Abdellatif.

« Nos parents sont comme nous, ils veulent s'exprimer, être libres ; la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont peur, pas nous. »

Reda, Abdellatif et Mohamed sont tous étudiants, le premier en marketing, le second en génie, le troisième en droit.

Un départ qui n'a pas éteint l'ardeur des manifestants, qui réclament maintenant la démission de tous les rouages du régime, et qui ont été des millions à défiler dans les rues des grandes villes algériennes.

Mais l'épouvantail de la « décennie noire », celle des attentats terroristes des années 90, n'a aucune prise sur les jeunes manifestants comme Reda, Abdellatif et Mohamed, trois amis de 24 ans croisés hier à Alger, rue Didouche-Mourad - axe principal des manifestations qui perdurent depuis le 22 février et qui ont conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, il y a quatre jours.

Ils ont donc « vendredi » hier, pour la septième semaine d'affilée, appelant au départ de la caste politique qu'ils accusent d'avoir confisqué les richesses du pays et d'avoir muselé des générations d'Algériens en se servant des tragédies passées pour leur faire peur.

PHOTO FATEH GUIDOUM, ASSOCIATED PRESS

N'ont-ils pas peur que des intégristes religieux ne détournent cette « révolution pacifique » à leurs fins ? Non, répondent généralement les manifestants, en évoquant le passé tragique des années 90 comme rempart contre cette menace.

« On manifeste depuis sept semaines et pas une seule bouteille n'a été cassée », se réjouissait un autre manifestant, insistant sur le caractère pacifique du mouvement de protestation.

Dans une échoppe de dattes et de bananes, Abdelnasser Lounis, 50 ans, faisait une pause hier en fin d'après-midi, en attendant de se lancer dans le nettoyage des rues post-manifestation, comme il le fait chaque vendredi.

Sur une autre affiche, on pouvait lire : « Un seul héros, le peuple, un seul zéro, votre système. »

Plusieurs appelaient au départ des « 3 B », soit le trio de dirigeants qui occupent les postes clés depuis le départ de Bouteflika : le premier ministre Noureddine Bedoui, le président du Sénat Abdelkader Bensalah et le président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïz. En fin de journée hier, rien n'indiquait que ces derniers étaient au bord de la porte. Toutefois, la journée a été marquée par le départ du patron des services de renseignement de l'armée, Bachir Tartag, et du général Ali Bendaoud, responsable de la sécurité extérieure.

Sous son caractère joyeux, bon enfant et festif, la manifestation d'hier a néanmoins donné lieu à quelques fausses notes. Près de la place Maurice-Audin, l'un des principaux points de rassemblement des protestataires à Alger, des hommes ont encerclé une femme dans la vingtaine, vêtue d'un jeans et d'une camisole. « Ma mère et ma soeur sont restées à la maison », criait l'un des jeunes hommes avec agressivité.

Choquée, la jeune femme l'a traité de voyou, tout en affirmant qu'elle ne faisait qu'accompagner un groupe de malentendants à la manif. La tension était palpable, puis le groupe s'est dispersé.

Et tandis que les policiers en tenue antiémeute se tenaient en retrait de la manifestation, dans quelques rues latérales du centre de la capitale, les forces de sécurité ont maintenu des barrages autour d'Alger pour empêcher des habitants de l'extérieur d'atteindre le coeur de la ville. Un blocus qui a été appuyé par des tirs de gaz lacrymogènes.