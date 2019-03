Sénégal: les candidats d'opposition «rejettent fermement» les résultats, mais ne les contesteront pas

« Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel », a déclaré l'ancien premier ministre Idrissa Seck, arrivé en deuxième position avec 20,50 % des suffrages, derrière Macky Sall (58,27 %), selon les chiffres annoncés par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).

« Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera le seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire », a ajouté M. Seck, qui s'exprimait également au nom des trois autres candidats d'opposition, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall.

« Nous exprimons toute notre gratitude et nos félicitations au peuple sénégalais qui a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix », ont conclu les quatre candidats.