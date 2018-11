Côte d'Ivoire: une bagarre dégénère, 8 étudiants blessés

Dix personnes ont été blessées dans des affrontements qui ont opposé mercredi soir étudiants et gardes pénitentiaires à Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire) après qu'une rixe dans un bar a dégénéré près de l'université, a indiqué jeudi le procureur.

« Le bilan établi à la suite de ces échauffourées fait état de huit blessés dans les rangs des étudiants, dont cinq par balles, et de deux blessés du côté des gardes pénitentiaires. Les blessés ont été conduits au CHU de Bouaké et leur vie n'est pas en danger », a annoncé dans un communiqué jeudi soir le procureur de la République de Bouaké Koné Braman.

« Une altercation est survenue entre un étudiant et un garde pénitentiaire dans un bistrot sis en face du campus II de l'Université de Bouaké. Cette altercation a dégénéré en une bagarre généralisée entre étudiants et gardes pénitentiaires », explique le procureur.

Cette explication corrobore les témoignages recueillis par l'AFP.

Le porte-parole du Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (CEECI), Nanmogo Koné, avait fait part dans la journée d'un bilan de « onze blessés dont certains par balle et d'autres au couteau et à la machette''parmi les étudiants.

Pour protester contre ces violences, le CEECI a bloqué jeudi les cours dans deux lycées et des écoles primaires, enjoignant les élèves de venir soutenir la lutte des étudiants.

Le CEECI réclame le déménagement du camp pénal et des logements des gardes pénitentiaires actuellement situés en face du campus II de l'université Alassane Ouattara, dans l'ouest de Bouaké. Il affirme que c'est « la cinquième fois » que des incidents opposent des gardes pénitentiaires aux étudiants, selon le secrétaire national chargé de l'organisation du CEECI, Moustapha Ben Diomandé.

Ville chroniquement instable, Bouaké a connu en 2017 des mutineries de soldats qui ont ébranlé la Côte d'Ivoire.

Selon des étudiants et des habitants, l'affrontement a duré deux heures mercredi soir, opposant une centaine d'étudiants à une vingtaine de gardes qui ont pénétré dans le campus et tiré à plusieurs reprises.

« Les gardes pénitentiaires étaient armés de Kalachnikov et de machettes, nous, nous n'avions que des projectiles », a déclaré un étudiant à l'AFP.

Selon un étudiant et un garde pénitentiaire parlant sous couvert d'anonymat l'affrontement est parti d'une rixe dans un bar entre un garde et un étudiant, chacun appelant des camarades en renfort. À la suite de quoi, des gardes pénitentiaires ont fait une descente dans le campus.

Le calme est revenu après 22 h, les forces de l'ordre, police et armée, s'étant déployées.

Les autorités locales et le ministère de l'Intérieur se sont refusé à tout commentaire jeudi midi, alors que le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly se trouvait à Bouaké pour inaugurer les travaux d'une nouvelle autoroute.

Cette agglomération d'un million d'habitants a été la capitale de la rébellion qui a contrôlé la moitié nord de la Cote d'Ivoire entre 2002 et 2011.