Le pape François se rendra au Maroc en mars

Agrandir

Préférant les visites de « périphérie » et grand partisan du dialogue avec les autres confessions chrétiennes et les autres religions, le pape François s'est déjà rendu plusieurs fois dans des pays musulmans : au Proche-Orient et en Turquie en 2014, en Azerbaïdjan en 2016, en Égypte en 2017.

Photo TIZIANA FABI, AFP