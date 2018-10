L'opposition manifeste contre le processus électoral en RDC

Les opposants se sont mobilisés dès la matinée dans la capitale et plusieurs grandes villes de République démocratique du Congo (RDC) pour protester en particulier contre le système de vote prévu le 23 décembre lors des scrutins présidentiel, législatifs et provinciaux.

Si ces marches ont été autorisées par le pouvoir, elles étaient très encadrées par des policiers déployés en nombre aux points stratégiques de Kinshasa, Goma et Bukavu dans l'est, et Bunia ont constaté des correspondants de l'AFP.

À Kinshasa, où ils étaient particulièrement nombreux, des milliers de personnes réunies sur la place centrale Échangeur de Limeté scandaient : « Machine à voter = machine à tricher », « Combattants jusqu'à la mort », a constaté une journaliste de l'AFP.

Ces marches ont pour objectif d'obtenir le retrait de machines à voter qui doivent permettre techniquement aux électeurs de choisir leur candidat et imprimer leur bulletin dans les bureaux de vote le 23 décembre. L'opposition considère que ces machines, de fabrication sud-coréenne, vont favoriser la fraude lors de ces élections qui doivent notamment désigner le successeur du président Kabila dans un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique depuis son accession à l'indépendance en 1960.

Ces manifestations visent aussi à obtenir de la commission électorale la radiation de plus de dix millions d'électeurs inscrits sans empreintes digitales dans le fichier électoral.

Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001, élu en 2006, avait été réélu dans la contestation en 2011. La Constitution, qu'il a lui-même promulguée, lui interdit de se représenter.

Cette journée de mobilisation est organisée au lendemain d'une réunion en Afrique du Sud de l'opposition qui s'est engagée à « ne pas boycotter » les élections et à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun, en promettant de ne pas permettre « la tenue de toute parodie d'élections ».

«Pas d'effusion de sang»

Parmi les sept formations impliquées figurent celles des ténors Félix Tshisekedi, en course pour la présidentielle au nom du parti historique d'opposition de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), de l'opposant en exil Moïse Katumbi et de l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba qui ont vu tous deux leur candidature rejetée.

L'union n'était toutefois pas tout à fait de mise ce vendredi, le parti de Felix Tshisekedi ayant décidé qu'il « ne participera pas à cette marche », a déclaré à l'AFP son secrétaire général, Jean-Marc Kabund.

De son côté, l'ancien vice-président Bemba, écarté de la présidentielle, a invité à manifester pour empêcher le pouvoir et la commission électorale « de mettre en place la plus grande fraude électorale avec une affaire de machine à voter qui n'a jamais été testée nulle part dans le monde ».

Et Moïse Katumbi, empêché de déposer son dossier de candidature à la présidentielle par les autorités, selon lui, a déclaré dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux : « Marchons massivement pour dire NON à la machine à voter et NON au fichier corrompu ! ».

« De Kinshasa à Kisangani en passant par Butembo, Matadi et Goma, la @luchaRDC sera présente dans les rues de la RDC pour manifester notre refus catégorique au simulacre d'élections que le régime s'arrange à nous offrir », peut-on lire sur le compte twitter du mouvement Lutte pour le changement (Lucha).

« Pas d'effusion de sang, avec pour objectif zéro mort. Procéder à l'encadrement des manifestants de la zone de rassemblement jusqu'au point de chute », a de son côté écrit le chef de la police de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, s'adressant à ses hommes, ajoutant qu'« aucun autre attroupement n'est accepté ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police avait dressé des barrières sur les grandes artères de Kinshasa où tous les véhicules étaient systématiquement contrôlés. À Lubumbashi, deuxième ville du sud-est de la RDC, le maire a mis en garde « quiconque osera marcher puisqu'il trouvera la police sur son chemin », dans une intervention qui passe en boucle sur la radio de l'État dans la ville.