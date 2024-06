Sommet sur l’Ukraine au Burgenstock : luxe, paillettes et diplomatie

(Burgenstock) Un décor de carte postale. Perché au-dessus d’un lac, le complexe hôtelier de luxe du Burgenstock, où se tient en fin de semaine un sommet sur la paix en Ukraine, est habitué à recevoir les vedettes et diplomates.

Robin MILLARD Agence France-Presse

Tous les regards seront tournés vers ce luxueux palace samedi et dimanche lorsque les représentants de 90 États et organisations du monde entier s’y réuniront.

Hepburn, James Bond et Chaplin

Ce complexe, à la fois traditionnel et futuriste, accueille une clientèle fortunée depuis plus de 150 ans.

Icône du cinéma hollywoodien, Audrey Hepburn y a célébré son premier mariage, en 1954, et y a vécu, dans une villa. Premier acteur à incarner James Bond à l’écran, Sean Connery, y a séjourné lors du tournage de Goldfinger (1964).

L’ancien premier ministre indien Jawaharlal Nehru et sa fille Indira Gandhi y ont rencontré Charlie Chaplin, et la reine Ingrid du Danemark figure aussi sur la liste des célébrités qui y sont séjourné.

L’actrice italienne Sophia Loren y possédait un chalet.

Après avoir rouvert ses portes en 2017 à la suite de plusieurs années de travaux, il comprend plusieurs installations hôtelières, de vastes installations de bien-être et une série de restaurants gastronomiques, ainsi que des villas et résidences.

La suite royale peut valoir plus de 16 000 francs suisses (environ 16 500 euros) la nuit, sans les taxes, alors qu’une simple chambre dans un chalet peut coûter 320 francs.

Le Burgenstock Resort a ouvert ses portes en 1873. Le Palace Hotel a été ajouté en 1903. Le groupe qatari Katara Hospitality, contrôlé par le fonds souverain du Qatar, l’a repris en 2007.

Ukraine et sécurité

Situé à quelques kilomètres de Lucerne, au cœur de la Suisse centrale, le complexe est niché sur une crête spectaculaire d’une montagne de 1128 mètres d’altitude, tombant à pic dans le lac des Quatre-Cantons.

Situé à 450 mètres au-dessus du lac, presque totalement entouré d’eau, il est facile d’en contrôler les venues malgré ses 60 hectares de surface.

« Le choix s’est porté sur le Burgenstock, car sa situation géographique permet de sécuriser au mieux la conférence. Le Burgenstock ne se trouve pas dans une zone urbaine, tout en restant facile d’accès », ont expliqué les autorités suisses.

Environ deux tiers des coûts de la conférence sur l’Ukraine (plafonnés entre 10 et 15 millions de francs) sont dédiés à la sécurité.

On peut y accéder par la route, ou en bateau puis un funiculaire (la voie mesure 929 mètres avec une différence d’altitude de 440 mètres), ou encore via un sentier de randonnée puis un ascenseur vertigineux, d’une hauteur de 152,8 mètres, l’ascenseur extérieur le plus haut d’Europe.

Le petit aéroport de Buochs, au pied de la montagne, peut accueillir des jets privés et des hélicoptères.

Au total, c’est 360 logements et environ 700 employés.

La Suisse décide où logent les centaines de participants attendus. Tous ne pourront pas passer la nuit dans le complexe.

Diplomatie

Les anciens premiers ministres israéliens David Ben Gourion et Golda Meir y ont séjourné, tout comme le premier chancelier de l’après-guerre en Allemagne de l’Ouest, Konrad Adenauer, ainsi que Jimmy Carter, avant de devenir président des États-Unis.

De nombreux responsables politiques et personnalités du monde y sont venus pour participer en 1960, 1981 et 1995 à la très confidentielle réunion annuelle Bilderberg, qui rassemble des dirigeants politiques et économiques européens et nord-américains autour d’enjeux mondiaux. Un secret qui alimente d’innombrables théories du complot.

En 2002, le gouvernement soudanais et des rebelles y ont signé un cessez-le-feu de six mois dans les monts Nouba, sous l’égide des États-Unis et de la Suisse.

En 2004, les discussions entre la Grèce et la Turquie sur la réunification de Chypre ont en revanche échoué sous la houlette de Kofi Annan, alors secrétaire général de l’ONU.

En 2021, pendant la pandémie de COVID-19, le complexe devait accueillir le Forum économique mondial (WEF), qui se tient habituellement à Davos, mais la réunion a finalement été déplacée à Singapour, avant d’être annulée.