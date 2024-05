(Paris) Réactions sobres ou ouvertement affligées : le monde réagit lundi à la mort dans un accident d’hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian avec d’autres responsables de la République islamique, poids lourd du Proche-Orient.

Agence France-Presse

(Re)lisez « Le président Raïssi meurt dans un accident d’hélicoptère »

OCI

Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (57 pays), Hissein Brahim Taha, « exprime ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple iranien ».

Conseil de coopération du Golfe

Jassem Al-Budaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe regroupant six monarchies arabes voisines de l’Iran dont l’Arabie saoudite, présente ses condoléances après cet « accident tragique », réaffirmant « la solidarité du CCG avec le gouvernement et le peuple iraniens dans ces circonstances difficiles ».

Les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar et de Bahreïn, membres du CCG, ont présenté chacun sur X leurs « plus sincères condoléances » au peuple et au gouvernement iraniens.

OTAN

« Nos condoléances au peuple iranien pour la mort du président Raïssi, du ministre des Affaires étrangères Amir-Abdollahian et des autres personnes qui ont péri dans l’accident d’hélicoptère », écrit la porte-parole de l’Alliance atlantique, Farah Dakhlallah, sur le réseau social X.

Union européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel présente les « sincères condoléances » de l’UE. « Nos pensées vont à leurs familles », indique-t-il dans un message sur X.

Opposition iranienne en exil

Pour Maryam Rajavi, présidente du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI, groupe d’opposition en exil et vitrine politique de l’Organisation des moudjahidine du peuple d’Iran), c’est un « coup stratégique monumental et irréparable porté au guide suprême des mollahs, Ali Khamenei, et à l’ensemble du régime, connu pour ses exécutions et ses massacres ».

Hamas

Le mouvement islamiste palestinien Hamas présente ses « condoléances » au peuple iranien, saluant en Ebrahim Raïssi un « soutien à la résistance palestinienne » notamment depuis le début de la guerre en cours à Gaza avec Israël.

Hezbollah

Le Hezbollah au Liban présente ses condoléances aux dirigeants iraniens, qualifiant Ebrahim Raïssi de « protecteur des mouvements de résistance » contre Israël dans la région. « Le président martyr était pour nous un grand frère, un appui solide ».

Houthis

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, déplorent « une perte non seulement pour l’Iran, mais aussi pour l’ensemble du monde islamique, pour la Palestine et pour Gaza ».

Chine

Pour le président Xi Jinping, cette « mort tragique est une grande perte pour le peuple iranien » et le peuple chinois a « perdu un bon ami », selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin. Il « a apporté d’importantes contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité de l’Iran, à la promotion du développement national et de la prospérité, et a également déployé des efforts pour consolider et développer le partenariat stratégique entre la Chine et l’Iran ».

Russie

Le président Vladimir Poutine rend hommage dans un télégramme de condoléances à un « politicien remarquable », ajoutant : « en tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener au niveau du partenariat stratégique ».

Turquie

« Je prie pour la miséricorde de Dieu pour mon cher collègue et frère » Ebrahim Raïssi, réagit le président Recep Tayyip Erdogan sur X, exprimant ses « plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères ».

Syrie

Le président Bachar al-Assad présente ses condoléances à l’Iran qui le soutient depuis le début de la guerre civile dans son pays il y a 13 ans.

« La Syrie est solidaire de la République islamique d’Iran », selon son message. « Nous avons œuvré avec le président défunt pour que les relations stratégiques qui lient la Syrie et l’Iran demeurent toujours prospères ». La Syrie, comme le Liban, a proclamé un deuil officiel de trois jours.

Irak

« Nous présentons nos condoléances au Guide suprême de la République d’Iran Ali Khamenei ainsi qu’au gouvernement et au peuple d’Iran », a dit le premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, exprimant sa « grande tristesse et chagrin ».

Le Hachd al-Chaabi, coalition de groupes armés irakiens pro-Iran, adresse ses condoléances aux dirigeants iraniens, soulignant que le président Raïssi « avait toujours déclaré que l’Irak et l’Iran formaient un seul peuple qui ne peut être séparé ».

Jordanie

Le roi Abdallah II présente sur X « ses condoléances les plus sincères aux frères, aux responsables, au gouvernement et au peuple de la République islamique d’Iran », ajoutant : « nous sommes solidaires de nos frères en Iran dans ces circonstances difficiles ».

Égypte

« L’Égypte pleure, avec une grande tristesse et une profonde douleur, le président et le plus haut responsable de la diplomatie de l’Iran, morts dimanche dans un accident douloureux », déclare la présidence dans un communiqué.

Le président Abdel Fattah al-Sissi exprime « ses sincères condoléances et sa sympathie » au peuple iranien.

France

« La France présente ses condoléances à la République islamique d’Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi », a indiqué lundi dans un communiqué son ministère des Affaires étrangères.

Italie

La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a exprimé sa « solidarité et la solidarité de l’Italie au gouvernement iranien et au peuple iranien », espérant « que la future direction iranienne voudra s’engager en faveur de la stabilisation et de la pacification de la région ».

Pologne

Le président Andrzej Duda se dit sur X « profondément bouleversé », ajoutant que « peu de pays ont des pages aussi tragiques dans leur histoire » et rappelant que les Polonais ont connu l’écrasement de l’avion de leur gouvernement en 2010 à Smolensk en Russie et se joignent « avec une compréhension particulière » aux proches des victimes et au peuple iranien « dans la prière et le chagrin ».

Grèce

Le ministre des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetridis, présente ses « condoléances aux Iraniens et au gouvernement iranien » et affirme, sur une radio grecque, avoir « le sentiment qu’en dépit des légères fluctuations transitoires, il n’y aura pas de changement ni dans la politique étrangère [de l’Iran, NDLR] ni dans la réaction régionale ou internationale à l’égard de l’Iran ».

Inde

Le premier ministre Narendra Modi, « profondément attristé et choqué », présente sur X ses « sincères condoléances à sa famille et au peuple iranien », ajoutant que l’Inde est « aux côtés de l’Iran en ce moment de tristesse ».

Pakistan

Le Pakistan décrète une journée de deuil « en solidarité avec l’Iran », pays « frère », selon le premier ministre Shebbaz Sharif sur X, ajoutant : « l’immense nation iranienne surmontera cette tragédie avec son courage habituel ». Islamabad avait accueilli en grande pompe le dirigeant iranien fin avril.

Malaisie

Le premier ministre Anwar Ibrahim se dit « profondément attristé », soulignant que son pays respecterait l’engagement de son pays avec l’Iran pour renforcer leurs liens « pour le bien de nos peuples et du monde musulman ».

Sri Lanka

Le président Ranil Wickremesinghe, « profondément choqué et attristé », exprime ses « sincères condoléances aux familles dévastées, au gouvernement et au peuple d’Iran ».

Afrique du Sud

« C’est une tragédie extraordinaire, inimaginable dans laquelle a péri le dirigeant remarquable d’un pays avec lequel l’Afrique du Sud entretient de fortes relations bilatérales », déclare le président Cyril Ramaphosa.

Kenya

Le président William Ruto exprime ses « condoléances les plus sincères » et sa « solidarité avec le peuple d’Iran », soulignant qu’Ebrahim Raïssi avait choisi le Kenya comme première étape pour venir sur le continent africain.