(Kyiv) L’armée russe, qui gagne du terrain face à des forces ukrainiennes en difficulté, a revendiqué lundi la prise d’un nouveau village, Semenivka, situé dans un secteur de l’est du pays où elle avance rapidement.

Agence France-Presse

Le ministère russe de la Défense a dit dans un communiqué avoir « libéré » cette localité, au nord-ouest d’Avdiïvka, ville-forteresse prise par Moscou en février.

Depuis la prise de cette cité symbolique, l’armée ukrainienne est contrainte de rester à la défensive, par manque d’hommes et de munitions.

D’autant que sa propre contre-offensive estivale a échoué, et que Kyiv craint maintenant que la Russie ne renforce ses attaques sur le front dans les prochaines semaines.

Moscou avait déjà revendiqué dimanche la prise d’un autre village de la zone d’Avdiïvka, Novobakhmoutivka.

Ce village est situé à proximité de celui d’Otcherytné, rapidement investi cette semaine par les forces russes qui en contrôlent actuellement la majeure partie selon des observateurs, ce qui a suscité des critiques chez les blogueurs militaires ukrainiens.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne et suivie par plus de 700 000 personnes, a blâmé le commandement d’une unité déployée sur place, la 115e brigade motorisée, pour « l’effondrement des défenses dans toute la région, causant des pertes considérables ».

Dimanche, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, avait reconnu que la situation sur le front s’était « détériorée », les troupes russes, supérieures en armement et en soldats, ayant remporté des « succès tactiques » dans plusieurs zones.

Selon lui, l’armée russe « a concentré ses efforts dans plusieurs secteurs, créant ainsi un avantage significatif en termes de forces et de moyens », afin de « tenter de prendre l’initiative stratégique et de percer la ligne de front ».

Le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov avait lui prédit la semaine dernière que la situation empirerait autour de la mi-mai et de début juin, qui sera une « période difficile » pour l’Ukraine.

L’Ukraine redoute une offensive estivale russe encore plus puissante.

Même si les États-Unis ont finalement approuvé en avril une enveloppe de 61 milliards de dollars d’aide bloquée depuis des mois en raison de querelles politiques, les problèmes restent nombreux.

En plus d’une aide occidentale dont la pérennité semble de moins en moins certaine, le pays a du mal à regarnir les rangs de son armée.

Volodymyr Zelensky a promulgué en avril une loi controversée sur la mobilisation militaire, destinée à faciliter l’enrôlement de nouvelles recrues.

L’Ukraine assure contrer de nombreuses attaques russes dans l’est

L’Ukraine a affirmé lundi avoir repoussé 55 attaques l’est, dans la région de Donetsk, après avoir admis la veille une dégradation de la situation sur la ligne de front.

Moscou a revendiqué durant le week-end la prise d’un nouveau village dans l’est de l’Ukraine, Novobakhmoutivka, tandis que les forces de Kyiv attendent avec impatience l’arrivée d’armes américaines cruciales.

L’armée ukrainienne a déclaré avoir « repoussé 55 attaques » dans plusieurs villages au nord et à l’est de Novobakhmoutivka. Parmi ces localités figure Otcheretyné, où de violents combats ont été rapportés dimanche.

Ces villages se situent au nord de la ville d’Adviïvka, prise par les soldats russes en février. Les forces de Moscou ont depuis progressé plus en profondeur dans la région de Donetsk.

Plus au sud, l’Ukraine affirme que ses troupes « continuent de contenir l’ennemi » dans plusieurs endroits à l’ouest de la ville sous contrôle russe de Donetsk, notamment dans la ville de Krasnogorivka.

Kyiv affirme que les forces russes, « avec le soutien de l’aviation, ont tenté à 15 reprises de percer les défenses de nos troupes ».

Krasnogorivka se situe à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Donetsk et constitue une importante place forte pour Kyiv.

L’endroit est devenu plus vulnérable depuis la chute de Marinka et Avdiïvka, et des combats accrus y ont été rapportés ces dernières semaines.

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, a déclaré dimanche que ses hommes s’étaient retirés sur de nouvelles positions défensives plus à l’ouest dans certains secteurs.

Kyiv a également prévenu que la Russie allait tenter de décrocher quelques victoires avant la journée du 9 mai, jour férié patriotique qui commémore la victoire sur l’Allemagne nazie.