(Moscou) Le président russe Vladimir Poutine a indiqué jeudi qu’il comptait se rendre en Chine pour une visite officielle au cours du mois de mai, alors que les Occidentaux s’inquiètent d’un partenariat toujours plus fort entre les deux puissances.

Agence France-Presse

« La visite est prévue pour mai », a déclaré M. Poutine lors d’une réunion télévisée avec des représentants du patronat russe.

Il s’agira de la première visite à l’étranger, depuis sa réélection en mars, de M. Poutine, qui fait l’objet depuis mars 2023 d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour la « déportation » d’enfants ukrainiens.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s’était déjà rendu début avril en Chine pour une visite officielle, lors de laquelle le dirigeant chinois Xi Jinping avait promis de renforcer la coopération avec Moscou, au grand dam des Occidentaux qui tentent depuis des mois de faire pression sur Pékin.

Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération économique, diplomatique et militaire ces dernières années et leur « partenariat stratégique » s’est consolidé depuis l’offensive en Ukraine lancée fin février 2022.

Lors de la visite de M. Lavrov, Xi Jinping avait également appelé Pékin et Moscou à « unir les pays du Sud global », qui comprend notamment les nations sud-américaines et africaines, ainsi qu’à « promouvoir une réforme du système de gouvernance mondiale », les deux pays dénonçant une hégémonie occidentale.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux mettent régulièrement en garde la Chine contre une aide indirecte à l’effort de guerre russe et l’exhortent à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine.