(Paris) Plusieurs explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l’Iran, de hauts responsables américains cités par la presse faisant état d’une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier.

Agence France-Presse

L’agence de presse iranienne Tasnim a toutefois indiqué, en citant des « sources bien informées », qu’il n’y avait « aucune information faisant état d’une attaque de l’étranger ».

Dans des réactions encore prudentes, plusieurs pays et organisations internationales ont appelé à la retenue.

Pas de commentaire israélien et américain

« Nous n’avons pas de commentaire pour le moment », a indiqué un porte-parole de l’armée israélienne au sujet des explosions.

La Maison-Blanche de son côté n’a pas non plus fait de commentaire officiel dans l’immédiat.

Mais les chaînes américaines NBC et CNN, citant respectivement des sources au fait de la question et un responsable américain, ont rapporté qu’Israël avait prévenu Washington à l’avance de la frappe, sans que les États-Unis n’approuvent l’opération ni ne participent à son exécution.

Nations unies

« Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures de désescalade de la situation et appelons des États tiers, en particulier ceux qui ont de l’influence, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer qu’il n’y ait pas de nouvelle détérioration dans une situation déjà extrêmement précaire », a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme Jeremy Laurence.

Union européenne

« Il est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s’abstiennent de toute nouvelle action », a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’un déplacement en Finlande. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que toutes les parties s’abstiennent de toute escalade dans cette région ».

G7

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont appelé vendredi « toutes les parties » à « empêcher une nouvelle escalade ».

« À la lumière des frappes du 19 avril, nous appelons toutes les parties à travailler pour empêcher une nouvelle escalade. Le G7 continuera à travailler dans cette direction », ont-ils affirmé dans le communiqué final publié à l’issue de leur réunion.

Chine

« La Chine s’oppose à toute action susceptible d’entraîner une escalade des tensions et continuera à jouer un rôle constructif pour une désescalade », a assuré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian.

L’ambassade de Chine en Iran a appelé ses ressortissants à prendre « des précautions en matière de sécurité », dans un communiqué.

Russie

« Nous continuons à encourager les parties à la retenue et à s’abstenir de toute action susceptible de provoquer une nouvelle escalade dans une région aussi sensible », a estimé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

France

« La position de la France, c’est d’appeler tous les partenaires de la région à la désescalade et à la retenue », a déclaré sur une radio française le ministre français délégué à l’Europe, Jean-Noël Barrot.

Royaume-Uni

« Une escalade significative n’est dans l’intérêt de personne. Ce que nous voulons c’est que le sang-froid prévale dans la région », a dit le premier ministre britannique Rishi Sunak lors d’une conférence de presse.

« C’est une situation qui évolue et il ne serait pas correct de spéculer tant que les faits ne sont pas éclaircis », a-t-il ajouté.

Allemagne

« La désescalade doit être le message du moment », a déclaré Steffen Hebestreit, porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, lors d’une conférence de presse à Berlin.

Oman

Oman, pays du Golfe qui a longtemps joué les médiateurs entre Téhéran et les Occidentaux, a condamné vendredi dans un communiqué sur X « l’attaque israélienne de ce matin contre Ispahan, en République islamique d’Iran, ainsi que les agressions militaires répétées d’Israël dans la région ».

Égypte

« L’Égypte réitère sa profonde inquiétude face à l’escalade entre l’Iran et Israël et met en garde contre une expansion régionale du conflit », indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien, assurant « intensifier ses contacts avec les parties concernées ou influentes afin de contenir les tensions et l’escalade en cours ».

Australie

Évoquant une « forte menace de représailles militaires et d’attaques terroristes », le ministère des Affaires étrangères australien a exhorté les Australiens en Israël et dans les Territoires palestiniens à partir.

AIEA

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a appelé dans un message sur X « chacun à une extrême retenue », signalant qu’« aucun dégât » sur des sites nucléaires n’avait été constaté.