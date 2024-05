PHOTO VANO SHLAMOV, AGENCE FRANCE-PRESSE

Manifestation devant le parlement de Géorgie, à Tbilissi, où la population consteste la création d’une loi qui obligerait les organisations non gouvernementales et les médias qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’identifier comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère ».