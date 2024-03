Trois jeunes hommes ont été tués et « quatre blessés » au cours de cette opération impliquant l’aviation israélienne, a précisé le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

(Jénine) Trois Palestiniens ont été tués et d’autres ont été arrêtés lors d’une opération militaire israélienne tôt mercredi à Jénine, ville de Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et l’armée israélienne.

Trois jeunes hommes ont été tués et « quatre blessés » au cours de cette opération impliquant l’aviation israélienne, a précisé le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Ayman Youssef, 19 ans, est mort après avoir été touché « par une balle » dans la poitrine, selon le communiqué qui ajoute que Mohammed al-Sabti, également âgé de 19 ans, et Hamza Arawi, dont l’âge n’a pas été précisé, ont été tués « dans un bombardement ».

D’après des habitants de Jénine et de son camp de réfugiés, l’armée est arrivée peu après minuit et a mené des perquisitions dans des maisons où des affrontements ont ensuite éclaté entre des jeunes Palestiniens et les soldats israéliens.

L’armée israélienne a confirmé qu’un « tireur d’élite » avait tué « un terroriste », précisant que l’homme avait lancé des engins explosifs sur les forces israéliennes. « Deux terroristes ont été éliminés » par des frappes aériennes, a-t-elle ajouté.

Des « explosifs enfouis sur des axes routiers » ont été mis au jour, selon l’armée qui précise qu’une « personne recherchée a été arrêtée » dans le village de Qarawat Bani Hassan, proche de Jénine, où « des armes ont été confisquées ».

En outre, l’armée a dit avoir « détruit un véhicule dans lequel des charges explosives avaient été placées » et avoir arrêté deux individus.

Des témoins ont déclaré à l’AFP que l’armée israélienne avait endommagé au bulldozer des routes du camp de réfugiés et de la ville de Jénine.

Après minuit, le Croissant-Rouge palestinien a également annoncé que trois personnes avaient été blessées par des tirs israéliens dans la ville de Qabatiya, voisine de Jénine.

Ces derniers mois, l’armée israélienne a conduit plusieurs opérations à Jénine et dans ses environs, ainsi que dans le camp de Nour-Shams, à proximité de Tulkarem, également dans le nord de la Cisjordanie.

Ces opérations visent des « cellules terroristes qui préparent des attaques contre des cibles israéliennes », selon l’armée.

Plus de 450 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne ou par des colons israéliens depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, selon un décompte du ministère palestinien de la Santé, qui fait aussi état de 4500 blessés.