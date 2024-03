Israël et le Hamas en guerre, jour 160 Un navire d’aide en route vers Gaza, les efforts s’intensifient pour empêcher la famine

Un premier bateau chargé de vivres progresse lentement jeudi vers la bande de Gaza au moment où les efforts s’accélèrent pour tenter d’acheminer davantage d’aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé et menacé de famine après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas.