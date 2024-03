PHOTO JOE SKIPPER, REUTERS

Trois astronautes américains et un cosmonaute russe ont décollé dans la nuit de dimanche à lundi de Floride à destination de la Station spatiale internationale, où ils séjourneront environ six mois. La fusée Falcon 9 de SpaceX a illuminé le ciel nocturne d’un long et brillant panache de flammes orangées, emportant avec elle Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps et Alexander Grebenkin.