(Berlin) Plusieurs voix se sont élevées lundi en Allemagne pour critiquer l’activiste climatique Greta Thunberg après que celle-ci a appelé à un « cessez-le-feu » et arboré un keffieh noir et blanc lors d’une manifestation dédiée au climat la veille à Amsterdam.

Agence France-Presse

La militante a appelé dimanche à un « cessez le feu maintenant » au Proche-Orient lors d’une marche pour l’environnement qui a rassemblé quelque 70 000 participants dans la ville néerlandaise pour réclamer davantage d’attention des autorités au changement climatique, à 10 jours de la tenue d’élections anticipées au Pays-Bas.

« En tant que mouvement pour la justice climatique, nous devons écouter les voix de ceux qui sont opprimés et de ceux qui luttent pour la liberté et la justice », a-t-elle affirmé devant la foule.

Elle a été interrompue par un homme qui a tenté de lui arracher le micro, affirmant être venu pour une manifestation écologique - celle-ci était organisée par une coalition réunissant notamment Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace - et non pour « son point de vue politique ».

En Allemagne, où la sécurité d’Israël est considérée comme « raison d’État » en raison responsabilité historique du pays dans la Shoah, cet épisode a suscité des remous, certains lui reprochant des prises de positions jugées pro-palestiniennes dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Il marque « la fin de Greta Thunberg en tant qu’activiste climatique », a ainsi jugé Volker Becker, président du DIG, un groupe d’amitié germano-israëlien. « La haine d’Israël est sa principale cause », a-t-il ajouté.

L’ambassade d’Israël en Allemagne s’est dit « triste que Greta Thunberg utilise la scène climatique à des fins personnelles ».

Suite aux bombardements israéliens sur Gaza, qui ont suivi les attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre contre Israël, Fridays for Future avait dénoncé le « génocide » à Gaza et a critiqué « le soutien occidental et les machines de désinformation ».

Des propos dont s’est désolidarisée la présidente de la section allemande de l’organisation, Luisa Neubauer. Elle s’est dit récemment « déçue que Greta Thunberg n’ait rien de concret à dire sur les victimes juives du massacre du 7 octobre ».

Greta Thunberg était « extraordinairement réfléchie et perspicace » par le passé, mais le mouvement devra désormais examiner « avec qui nous avons encore une base pour travailler, basée sur des valeurs communes », a-t-elle encore dit.

« Il est évident que […] les réalités mondiales divergent en ce qui concerne Israël et la Palestine. Mais cela ne justifie pas l’antisémitisme ou la désinformation », a-t-elle averti.