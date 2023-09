Selon Mohammed ben Salmane

L’Arabie saoudite et Israël vantent leur rapprochement, l’Iran les met en garde

(New York) L’Arabie saoudite et Israël ont vanté mercredi leur rapprochement diplomatique sous l’égide du président américain Joe Biden, mais l’Iran, leur ennemi commun historique, a prévenu qu’une telle normalisation constituerait une trahison de la cause palestinienne.