Rare rencontre entre un haut diplomate cubain et des responsables américains

(Washington) Un haut diplomate cubain a rencontré des responsables américains cette semaine à Washington, sans avancée notable sur l’exigence de Cuba d’être retirée de la liste des pays soutenant le terrorisme, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques des deux pays.

Agence France-Presse

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cossio, a rencontré des hauts responsables chargés de l’Amérique latine au département d’État, Brian Nichols, et à la Maison-Blanche, Juan Gonzalez, selon ces sources.

Ces rencontres interviennent alors que Cuba accueille vendredi un sommet de deux jours du G77+Chine, groupe formé par une centaine de pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, avec pour objectif la promotion d’un ordre international moins « injuste ».

Il s’agit de rares discussions à ce niveau de représentation entre les États-Unis et Cuba, même si Washington et La Havane ont un dialogue régulier sur les questions migratoires et contre la criminalité internationale.

L’ancien président américain Donald Trump avait mis fin à la politique d’ouverture vis-à-vis de Cuba engagée par son prédécesseur Barack Obama, et remis le pays sur sa liste noire d’États soutenant le terrorisme en janvier 2021 aux côtés de l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie.

À son arrivée à la Maison-Blanche en 2021, le président Joe Biden avait promis de revoir la politique américaine en direction de Cuba, mais son discours s’est durci à la suite de la répression des manifestations antigouvernementales sur l’île en juillet 2021.

Les États-Unis imposent par ailleurs depuis 1962 un embargo commercial et financier à Cuba, englué dans sa pire crise économique depuis trente ans.

La Havane a fait du retrait de la liste noire une priorité et déplore le manque de progrès dans les discussions et l’absence de volonté politique de l’administration Biden à l’approche de la présidentielle américaine en novembre 2024, selon un responsable cubain qui n’a pas souhaité être identifié.

Selon le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, le vice-ministre cubain a rencontré M. Nichols lundi, et les deux responsables ont parlé « de droits de l’Homme, d’immigration et d’autres sujets d’intérêt bilatéral ».

« Nous n’avons pris aucune décision que je puisse annoncer aujourd’hui », a-t-il dit à la presse à propos du retrait de Cuba de la liste noire.

En mars dernier, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait indiqué au Congrès que les États-Unis n’étaient pas prêts de le faire, soulignant que La Havane n’avait pas pris de mesures suffisantes à cet égard.