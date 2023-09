(Washington) Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou se rencontreront mercredi à New York lors de l’Assemblée générale de l’ONU, a annoncé vendredi la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Les deux dirigeants vont « discuter d’un éventail de questions bilatérales et régionales, […] d’une vision pour une région plus stable, prospère et intégrée, et comparer leurs approches sur comment contrer et dissuader l’Iran », a déclaré à la presse Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président.

Le premier ministre israélien avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il se rendrait aux États-Unis, mais n’avait pas évoqué de rencontre avec des responsables gouvernementaux américains.

Les deux dirigeants ne se sont pas vus depuis le retour de M. Nétanyahou à la tête du gouvernement israélien fin 2022. Joe Biden a ouvertement critiqué ces derniers mois le projet de réforme judiciaire porté un gouvernement qu’il a qualifié du plus « extrémiste » de l’histoire du pays.

En juillet, la Maison-Blanche avait indiqué que les deux dirigeants se rencontreraient sur le sol américain d’ici à la fin de l’année, sans donner plus de détail.