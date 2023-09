(New Delhi) Un accord doit être signé lors du G20 de New Delhi en vue de la possible mise en œuvre d’un grand projet de transport maritime et ferroviaire traversant le Moyen-Orient pour relier l’Inde à l’Europe, a indiqué samedi un responsable américain.

Agence France-Presse

Lors d’un briefing pour les journalistes sur les attentes pour le G20 de New Delhi, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer a évoqué « un accord de principe entre les États-Unis, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’UE et d’autres partenaires du G20 pour explorer un [projet] de transport maritime et ferroviaire qui permettra le flux du commerce, de l’énergie et des données depuis ici en Inde à travers le Moyen-Orient et jusqu’en Europe ».

Le projet « a un potentiel énorme, mais combien de temps exactement cela va prendre, je ne sais pas », a-t-il ajouté, précisant : « C’est le résultat de mois de diplomatie prudente […] dans des cadres bilatéraux et multilatéraux. »

Cette annonce intervient au moment où le président américain Joe Biden travaille à une éventuelle normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, dans la foulée de celles avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Les détails de l’accord doivent être dévoilés plus tard dans la journée. Mais d’après le site d’information Axios, le projet prévoit de connecter les pays arabes avec des liens ferroviaires – qui pourraient être étendus à Israël en cas de normalisation des relations, puis à l’Europe via les ports maritimes israéliens –, ainsi que des liaisons maritimes avec l’Inde.