PHOTO NANNA HEITMANN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le gouvernement cubain a entamé des poursuites pénales contre un « réseau de trafic d’êtres humains » qui recrutait des citoyens cubains pour combattre dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, selon le ministère cubain des Affaires étrangères.

Valeriya Safronova The New York Times

Le Ministère a publié lundi un communiqué indiquant que les autorités cubaines avaient commencé à démanteler le groupe de recrutement pour la Russie. Le communiqué indique que le réseau avait l’intention « d’incorporer des citoyens cubains vivant dans le pays et même certains vivant à Cuba » dans l’armée pour participer aux opérations en Ukraine.

La déclaration cite la « position historique ferme et claire de Cuba contre le mercenariat » et affirme qu’il « ne participe pas à la guerre en Ukraine ».

La déclaration ne précise pas qui est à l’origine du réseau de trafiquants ni combien de personnes ont été touchées. Ces affirmations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante, et les autorités russes n’ont pas fait de commentaires.

Le Moscow Times a rapporté qu’un compte de réseau social sous le nom d’Elena Shuvalova publiait depuis des mois des annonces dans un groupe Facebook appelé « Cubains à Moscou » proposant un contrat d’un an avec l’armée russe. Mardi, le groupe comptait près de 76 000 membres. La déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères ne mentionne pas ce groupe.

Cuba est un proche allié de la Russie depuis la révolution cubaine de 1959. Álvaro López Miera, ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, s’est rendu à Moscou en juin. Il a été reçu par son homologue russe, Sergueï Choïgou, qui a déclaré que Cuba était « l’allié le plus important » de la Russie dans les Caraïbes.

« Nos amis cubains ont confirmé leur attitude à l’égard de notre pays, notamment en montrant qu’ils comprenaient parfaitement les raisons du lancement d’une opération militaire spéciale en Ukraine », a alors déclaré M. Choïgou, selon les informations fournies par Tass, l’agence de presse de l’État russe.

Des vols directs relient les deux pays, qui bénéficient d’un régime mutuel d’exemption de visa. Environ 70 000 touristes russes ont visité Cuba au cours du premier semestre 2023, selon les médias d’État russes, et environ 11 000 Cubains ont visité la Russie en 2022, selon l’Association russe des voyagistes.

Recrutement en Asie

Ce n’est pas la première fois qu’un pays affirme que ses citoyens sont recrutés pour combattre pour la Russie en Ukraine. Fin juin, le bureau du procureur de la région de Kostanay, dans le nord du Kazakhstan, a publié une déclaration indiquant que des annonces tentant de recruter des personnes pour « participer au conflit armé en Ukraine » étaient apparues sur les réseaux sociaux et ailleurs en ligne.

La déclaration précise que les activités mercenaires sont interdites par la Constitution kazakhe et que le fait de participer à des opérations militaires dans un pays étranger constitue une infraction pénale.

En 2022, certains médias russes indépendants ont rapporté que des migrants d’Asie centrale en Russie étaient recrutés pour la guerre, certains ayant reçu des promesses de la part de personnes qui prétendaient être des avocats spécialisés dans l’immigration selon lesquelles leur demande de citoyenneté russe serait accélérée s’ils participaient à la guerre.

Mikhaïl Matveïev, membre du Parlement russe, a récemment proposé un projet de loi selon lequel les personnes ayant acquis la citoyenneté russe pourraient la perdre s’il s’avérait qu’elles se sont soustraites à l’enregistrement ou à la mobilisation militaire.

Choïgou a annoncé à la fin de l’année dernière que les rangs de l’armée russe devaient passer de 1,15 million de militaires à 1,5 million, et les responsables américains ont déclaré que la Russie avait du mal à attirer des recrues.

Le gouvernement russe a pris un certain nombre de mesures pour renforcer les rangs de l’armée, notamment en rendant plus difficile l’évasion du service militaire et en portant de 27 à 30 ans l’âge maximum des hommes appelés à faire leur service militaire.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.