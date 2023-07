Syrie

Une explosion près de Damas fait au moins six morts et une vingtaine de blessés

(Damas) Au moins six personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées jeudi en Syrie dans l’explosion d’un engin près du mausolée de Sayeda Zeinab, haut lieu de pèlerinage chiite au sud de Damas, selon les autorités syriennes.