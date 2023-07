PHOTO MAST IRHAM, ASSOCIATED PRESS

La Chine et la Russie vont renforcer leurs liens, selon Pékin

(Jakarta) Le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a affirmé jeudi à Jakarta que la Chine allait renforcer ses liens en matière de communication et de coordination stratégiques avec la Russie, à laquelle Pékin apporte un soutien diplomatique et économique.

Agence France-Presse

Les dirigeants chinois considèrent la Russie comme un partenaire utile pour contrebalancer l’influence occidentale sur la scène internationale et se veulent neutres face à l’invasion russe de l’Ukraine, qui a valu à Moscou des sanctions économiques des pays occidentaux.

Wang Yi, principal responsable des affaires étrangères au sein du Parti communiste chinois – un rang hiérarchique supérieur à celui du ministre des Affaires étrangères – a rencontré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en marge d’une réunion de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) à Jakarta, avant une réunion vendredi des responsables des Affaires étrangères de 18 pays, dont ceux de Pékin et Moscou, ainsi que de Washington.

« Les deux parties devraient […] renforcer la communication et la coordination stratégiques », a déclaré M. Wang dans un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Elles « se soutiennent fermement dans la sauvegarde de leurs intérêts légitimes et adhèrent à la voie de la coexistence harmonieuse et du développement gagnant-gagnant », a-t-il ajouté, selon la même source.

Wang Yi représente la Chine à Jakarta à la place du ministre des Affaires étrangères Qin Gang, ce dernier s’étant retiré pour des « raisons de santé », selon son ministère.

De son côté, Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou et Pékin maintenaient des « échanges de haut niveau » et qu’une rencontre en mars entre le président Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping en Russie avait « insufflé une forte dynamique aux relations bilatérales », selon le communiqué du ministère chinois.

« Nous avons de plus en plus de domaines où les intérêts et les projets convergent. J’envisage donc la suite avec optimisme », a affirmé M. Lavrov, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Les deux parties « ont échangé leurs points de vue sur le renforcement de la coordination et de la coopération dans des cadres multilatéraux tels que l’Organisation de coopération de Shanghai » (OCS), créée en 2001, dont les deux pays sont membres fondateurs, a encore dit M. Wang, selon le ministère chinois.

Le patron de la diplomatie chinoise a également indiqué que la Chine et la Russie allaient « se prémunir contre les ingérences extérieures » et soutenir l’ASEAN pour saisir « la bonne direction de la coopération en Asie de l’Est et maintenir… la stabilité dans la région ».

La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a appelé à « sauvegarder la paix régionale » lors d’un sommet virtuel de l’OCS.

M. Poutine a de son côté assuré lors de ce sommet que Moscou « continuerait à résister aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations ».