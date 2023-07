(Séoul) Le président sud-coréen a déclaré qu’il était temps de démontrer clairement une forte détermination internationale pour dissuader les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et prévoit de discuter cette semaine de la manière de faire face à l’arsenal d’armes en expansion de la Corée du Nord avec les dirigeants de l’OTAN.

Hyung-jin Kim Associated Press

Yoon Suk Yeol participera au sommet annuel de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui se tient cette année à Vilnius, en Lituanie, mardi et mercredi dans le cadre d’un voyage dans deux pays qui comprend une escale en Pologne.

« Le moment est venu de démontrer clairement que la détermination de la communauté internationale à dissuader le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord est plus forte que le désir de la Corée du Nord de développer des armes nucléaires », a-t-il déclaré.

C’est la deuxième année consécutive que M. Yoon participe au sommet, soulignant sa volonté d’approfondir les liens avec la plus grande alliance militaire du monde.

La Corée du Sud est confrontée à un ensemble de problèmes de sécurité, notamment le programme nucléaire nord-coréen et la rivalité stratégique américano-chinoise. L’année dernière, il est devenu le premier dirigeant sud-coréen à assister à un sommet de l’OTAN lors de sa participation en Espagne.

La quête effrénée de la Corée du Nord pour se doter d’armes nucléaires fiables a pris un nouveau sens d’urgence après qu’elle a testé plus de 100 missiles – depuis le début de l’année dernière – et a ouvertement menacé d’utiliser des armes nucléaires dans des conflits potentiels avec la Corée du Sud et les États-Unis.

La question de savoir si la Corée du Nord possède des missiles nucléaires fonctionnels est toujours une source de débat. Mais selon une estimation du gouvernement sud-coréen en 2018, la Corée du Nord possédait déjà jusqu’à 60 ogives nucléaires. Des experts soutiennent que la Corée du Nord est en mesure d’ajouter de six à 18 nouvelles ogives à son arsenal chaque année.

En réponse au rythme effréné des tests de missiles en Corée du Nord, M. Yoon, un conservateur qui a pris ses fonctions en mai 2022, a pris des mesures pour renforcer la capacité de missiles de son pays et étendre les exercices militaires avec les États-Unis.

M. Yoon et le président américain Joe Biden ont annoncé en avril des plans pour renforcer les capacités de dissuasion de leur pays, comme l’amarrage périodique d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud et la création d’un nouveau groupe consultatif nucléaire bilatéral, dont la réunion d’inauguration est prévue pour la semaine prochaine à Séoul.

La discussion du président Yoon sur la Corée du Nord avec les dirigeants de l’OTAN pourrait déclencher une réaction violente de la part de la Corée du Nord, qui a déjà qualifié l’augmentation de la coopération entre l’OTAN et les alliés américains en Asie d’un processus visant à créer une « version asiatique de l’OTAN » qui, selon elle, suscitera des animosités régionales.

La Corée du Nord soutient que ses essais d’armes étaient destinés à donner un avertissement sur les exercices militaires élargis entre la Corée du Sud et les États-Unis qu’elle considère comme des répétitions d’invasion. M. Yoon dit vouloir opter pour la paix par la force, tout en restant ouvert au dialogue avec la Corée du Nord.

À Vilnius, M. Yoon a déclaré qu’il y aurait « plusieurs occasions » pour lui de s’entretenir avec M. Biden sur divers sujets, tels que le renforcement de l’engagement américain en matière de sécurité et l’expansion de la coopération trilatérale en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo.

M. Yoon a ajouté que le premier ministre japonais Fumio Kishida prévoyait également d’y tenir une réunion bilatérale. Il a déclaré que M. Kishida et lui pourront discuter de l’avancement des relations bilatérales, mais aussi des moyens d’élargir la solidarité mutuelle et la coopération internationale.

La réunion Yoon-Kishida à Vilnius devrait aborder les projets controversés du Japon de rejeter les eaux usées traitées de la centrale nucléaire hors d’usage de Fukushima, qui ont récemment été approuvés par l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, mais sont toujours opposés par de nombreux pays voisins.

Au cours du sommet de deux jours à Vilnius, les dirigeants de l’OTAN devraient offrir davantage d’aide pour moderniser les forces armées ukrainiennes alors que l’invasion russe du pays se poursuit sans fin en vue. Ils devraient également créer un nouveau groupe de consultation de haut niveau et réaffirmer que l’Ukraine rejoindra un jour leur alliance.

M. Yoon est invité au sommet de l’OTAN avec les dirigeants du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, signe du renforcement des liens entre l’OTAN et les pays de la région Asie-Pacifique. Les quatre pays ont également été invités au sommet de l’année dernière.