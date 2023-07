(New York) La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen va effectuer un déplacement en Chine de jeudi à dimanche pour y rencontrer des officiels chinois, a indiqué dimanche le département.

Agence France-Presse

Lors de son séjour à Pékin, la ministre des Finances s’entretiendra avec des membres du gouvernement « de l’importance pour [les deux] pays, en tant que premières économies mondiales, de gérer [leur] relation de manière responsable », selon le département du Trésor.

Mme Yellen entend également insister sur la nécessité de « communiquer directement sur les sujets de préoccupation et de travailler à traiter les défis planétaires ».

« Nous n’attendons pas de percée significative [dans les relations entre les deux pays] de ce voyage », a tempéré un officiel du département du Trésor.

« Pour autant, nous espérons avoir des discussions constructives et établir des canaux de communication à plus long terme » avec la Chine, a ajouté le responsable.

En avril, la secrétaire au Trésor avait détaillé les principes guidant les relations économiques des États-Unis avec la Chine.

Le gouvernement américain cherche d’abord à « préserver ses intérêts de sécurité nationale ainsi que ceux de ses alliés ».

Il entend également « défendre les droits humains par le biais d’actions ciblées qui ne sont pas destinées à en tirer avantage économiquement ».

Les États-Unis veulent aussi établir « des relations économiques saines avec la Chine, qui favorisent la croissance et l’innovation » dans les deux pays.

Le gouvernement de Joe Biden souhaite, enfin, « coopérer sur des questions mondiales urgentes comme le changement climatique et l’allégement de la dette » des pays en développement.

Les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays se sont progressivement détériorées depuis le mandat de Donald Trump.

En novembre, le chef de l’État américain Joe Biden avait rencontré pour la première fois en personne le président chinois Xi Jinping pour tenter d’apaiser les tensions.

Mi-juin, le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu à Pékin et a été reçu par le chef de l’État chinois, un geste interprété comme une avancée diplomatique.

Mais lors d’une réunion de campagne en Californie, fin juin, Joe Biden a qualifié de « dictateur » Xi Jinping, des propos considérés comme une « provocation » par Pékin.

Le gouvernement Biden a imposé, l’an dernier, des restrictions à l’exportation vers la Chine de semi-conducteurs et composants technologiques américains.

Avant cela, il avait maintenu en place les tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur des centaines de milliards de dollars de produits exportés par la Chine vers les États-Unis.

« Lors de ce voyage, nous voulons approfondir et renforcer la fréquence de communication entre nos pays et stabiliser les relations, pour éviter des malentendus et étendre notre collaboration là où c’est possible », a expliqué un officiel du département du Trésor.

Mme Yellen prévoit, par ailleurs, de faire part aux autorités chinoises des « inquiétudes » que suscite la nouvelle loi anti-espionnage entrée en vigueur samedi en Chine, selon le responsable.

Ce texte donne au gouvernement une marge de manœuvre élargie pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale, ce qui suscite des inquiétudes parmi les entreprises étrangères implantées en Chine.

La secrétaire au Trésor et ses équipes souhaitent « avoir une meilleure compréhension de la manière dont cet État [la Chine] envisage d’appliquer cette loi ».