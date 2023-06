Disparition du sous-marin Titan

Les cinq passagers sont morts, l’engin a subi une « implosion catastrophique »

(Boston et New York) Les cinq passagers du submersible perdu depuis dimanche dans l’Atlantique Nord, près de l’épave du Titanic, sont morts dans l’« implosion catastrophique » du petit sous-marin de tourisme scientifique, ont annoncé jeudi les gardes-côtes américains et l’organisateur de l’expédition.