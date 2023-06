(San Juan) La tempête tropicale Cindy s’est formée derrière la tempête tropicale Bret au cours des dernières heures.

Dánica Coto Associated Press

C’est la première fois que deux tempêtes se forment dans l’Atlantique tropical au mois de juin depuis que l’on tient des registres, ont annoncé les prévisionnistes vendredi.

Cet évènement historique marque un début précoce et agressif de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui a commencé le 1er juin et dont le pic s’étend habituellement de la mi-août à la mi-octobre. Les prévisionnistes ont attribué ce phénomène rare à des températures de la mer exceptionnellement élevées.

Cindy devrait rester une tempête tropicale alors qu’elle se dirige vers le Nord-Est et les eaux libres.

Pendant ce temps, Bret a apporté des vents et de fortes pluies tôt vendredi aux îles des Caraïbes orientales qui ont barricadé leurs portes pour se préparer à d’éventuels glissements de terrain et inondations. Des coupures de courant ont été signalées à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et au moins 130 personnes ont cherché à se réfugier dans des abris publics, la tempête ayant emporté une maison et en ayant gravement endommagé plusieurs autres, selon les autorités.

Les autorités de la Barbade ont déclaré avoir reçu plus d’une douzaine de rapports de dommages à travers l’île, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

PHOTO NIGEL R BROWNE, REUTERS Une voiture passe sous un poteau électrique penché après le passage de la tempête tropicale Bret à St. Thomas, au nord de l’île de la Barbade, le 22 juin.

Le centre de la tempête se trouvait vendredi à l’ouest de Saint-Vincent et se déplaçait vers l’ouest dans les eaux libres à 30 kilomètres/heure. Ses vents maximums soutenus étaient de 95 kilomètres/heure.

Les aéroports, les entreprises, les écoles et les bureaux ont fermé à Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Dominique, la Martinique et d’autres îles à la mi-journée de jeudi.

Les prévisionnistes avaient annoncé que la tempête pourrait passer directement au-dessus de Sainte-Lucie, qui se trouve au nord de Saint-Vincent, mais sa trajectoire s’est déplacée vers le Sud.

Les autorités de Sainte-Lucie ont ouvert un refuge à la demande de certains habitants qui craignaient que leur maison ne résiste pas à la tempête.

Un avis de tempête tropicale est toujours en vigueur pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Des précipitations de 8 à 15 centimètres sont prévues de l’île française de la Guadeloupe vers le Sud, y compris à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Barbade, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis à Miami. Des vagues dangereuses sont également possibles, a averti le centre.

Bret devrait perdre de sa force après avoir pénétré dans l’est de la mer des Caraïbes et devrait se dissiper d’ici le week-end.

Pendant ce temps, les vents maximums soutenus de Cindy étaient d’environ 75 kilomètres/heure tôt vendredi, et les prévisions annonçaient un certain renforcement.

Une agence américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration, prévoit entre 12 et 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Selon elle, entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou supérieure.