Le pape accorde le droit de vote aux femmes lors du prochain synode

(Vatican) Le pape François a décidé d’accorder le droit de vote aux femmes lors d’une prochaine réunion des évêques, un changement sans précédent qui reflète ses espoirs de donner aux femmes plus de responsabilités décisionnelles et aux laïcs plus de poids dans la vie de l’Église catholique.