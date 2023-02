PHOTO GUILLERMO SALGADO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un bénévole participe à l’effort pour contrer un incendie de forêt à El Patagual, au Chili. Le gouvernement chilien a annoncé mardi que de nouveaux incendies dans le sud du pays suscitaient l’inquiétude en raison de leur proximité avec des zones peuplées. Plus tôt ce mois-ci, les incendies de forêt ont fait 25 morts et forcé plus de 7000 personnes à la rue.