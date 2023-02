PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des visiteurs explorent les châteaux de glace par une température de -17 degrés C à North Woodstock, dans le New Hampshire. Le nord-est des États-Unis et le Canada subissent une vague arctique qui pourrait entraîner dans certaines régions les températures de refroidissement éolien les plus basses jamais enregistrées.