PHOTO JIM LO SCALZO, VIA REUTERS

(Washington) Le président Joe Biden profitera mardi de son deuxième discours sur l’état de l’Union pour rappeler aux Américains comment leur vie s’est améliorée au cours de ses deux premières années au pouvoir, alors que le pessimisme gagne la population et que le Congrès est divisé.

Zeke Miller et Seung Min Kim Associated Press

Plutôt que de présenter de nouvelles propositions politiques majeures, M. Biden devait consacrer une grande partie de son discours à souligner ses efforts au cours des deux dernières années pour créer des emplois, lutter contre l’inflation et améliorer les infrastructures.

Pourtant, seulement un quart des adultes américains disent que le pays va dans la bonne direction, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Pendant ce temps, l’inflation, qui a connu une hausse fulgurante l’année dernière, a commencé à ralentir.

Les opinions sur l’économie restent toutefois profondément négatives, 76 % des répondants qualifiant l’économie nationale de mauvaise.

Un pays divisé

Les républicains contrôlent désormais la Chambre des représentants, ce qui leur donne le pouvoir de bloquer toute nouvelle législation. Le Parti républicain ne fait pas mystère de son intention d’annuler de nombreuses réalisations de M. Biden et de mettre l’accent sur des enquêtes le visant, alors que des documents classifiés datant du temps où il était vice-président ont été retrouvés à son domicile.

« Les emplois sont en hausse, les salaires sont en hausse, l’inflation est en baisse et la COVID-19 ne contrôle plus nos vies », a déclaré Biden au Comité national démocrate vendredi. Il a cependant mis en garde contre les élus trumpistes, qui selon lui « ont l’intention de mettre tout cela en danger ».

Alors que le bipartisme à grande échelle reste peu probable, M. Biden était sur le point d’appeler de nouveau le Congrès à soutenir ses actions pour s’occuper de l’épidémie d’opioïdes, du cancer, de la santé mentale et de la santé des anciens combattants.

Le président incitera également les législateurs à hausser de manière responsable le plafond de la dette et à maintenir le financement du gouvernement, tandis que les républicains font pression pour la réduction des dépenses afin de réduire le déficit budgétaire.

Tensions internationales

Deux membres de l’administration Biden qui ont requis l’anonymat pour parler du futur discours ont indiqué que le président devrait également aborder sa décision d’abattre samedi un ballon chinois soupçonné d’espionnage.

Tandis que la relation des États-Unis avec la Chine est tendue, le président américain devrait parler de l’importance de contrer les actions économiques et militaires chinoises dans le monde.

Son discours de l’année dernière avait eu lieu quelques jours seulement après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine. Maintenant, la guerre est sur le point d’entamer sa deuxième année, et sous M. Biden, les États-Unis et leurs alliés ont envoyé des dizaines de milliards de dollars d’assistance militaire et économique pour renforcer les défenses ukrainiennes.

Maintenant, le président doit plaider – tant au pays qu’à l’étranger – pour maintenir cette coalition.

Les journalistes de l’Associated Press Aamer Madhani, Emily Swanson et Hannah Fingerhut ont contribué à cet article.