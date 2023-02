(Washington) Une majorité de démocrates pensent maintenant qu’un mandat suffit pour le président Joe Biden, malgré son intention de se représenter en 2024.

Josh Boak et Hannah Fingerhut Associated Press

Selon un nouveau sondage mené par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research, seulement 37 % des démocrates disent vouloir qu’il brigue un second mandat, alors qu’ils étaient 52 % dans les semaines précédant les élections de mi-mandat l’an dernier.

Si M. Biden s’est vanté de ses victoires législatives et de sa capacité à gouverner, le sondage suggère que relativement peu d’Américains lui donnent des notes élevées sur l’un ou l’autre de ces enjeux.

D’après des entretiens de suivi avec des répondants au sondage, beaucoup pensent que son âge, 80 ans, est un handicap. Ces répondants sont attentifs à sa toux, sa démarche et ses gaffes, et évoquent la possibilité que l’emploi le plus stressant du monde convienne mieux à quelqu’un de plus jeune.

« Honnêtement, je pense qu’il serait trop vieux », a affirmé Sarah Overman, une démocrate de 37 ans qui travaille dans le secteur de l’éducation à Raleigh, en Caroline du Nord.

« Nous pourrions utiliser quelqu’un de plus jeune dans ces fonctions. »

Tandis que le président prononcera son discours sur l’état de l’Union, mardi, il aura l’occasion de confronter ces critiques sur sa compétence à gouverner. M. Biden s’est souvent référé à son bilan pour prouver qu’il est à la hauteur de la tâche. Lorsqu’il s’est fait demander s’il pouvait assumer ces fonctions à son âge, le président a souvent répondu : « Regardez-moi aller ».

Les électeurs semblent avoir donné raison au président Biden aux élections de mi-mandat de 2022, tandis que les candidats démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu. Les démocrates ont élargi leur contrôle du Sénat d’un siège et ont perdu de justesse leur majorité à la Chambre, même si l’histoire laissait présager qu’il y aurait une vague républicaine.

Dans l’ensemble, 41 % des Américains approuvent la gestion de Joe Biden en tant que président, selon le sondage – des chiffres similaires à ceux de l’an dernier. Une majorité de démocrates approuvent toujours le travail que fait M. Biden en tant que président, mais leur appétit pour une campagne de réélection a diminué malgré son bilan électoral.

Seulement 22 % des adultes américains dans l’ensemble disent qu’il devrait se présenter à nouveau, contre 29 % avant les élections de mi-mandat de l’année dernière.

Cette baisse d’appui parmi les démocrates semble concentrée chez les jeunes. Parmi les démocrates de 45 ans et plus, 49 % disent que M. Biden devrait se présenter aux élections, presque autant que les 58 % qui l’ont dit en octobre. Mais parmi les moins de 45 ans, 23 % disent maintenant qu’il devrait se présenter aux élections, contre 45 % auparavant.

Linda Lockwood, une démocrate retraitée de Kansas City, n’est pas préoccupée par l’âge du président.

« Il semble être en assez bonne condition à mon avis et cela vient d’une femme de 76 ans, a-t-elle témoigné. On doit être un peu plus prudent en descendant les marches en vieillissant, mais si notre cerveau fonctionne toujours, c’est ce qui est important. »

Joe Biden, qui est déjà le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, a été assailli par des questions sur son âge, car il aurait 86 ans à la fin d’un éventuel deuxième mandat. Il travaille souvent de longues journées, debout pendant des heures, se souvenant des noms d’étrangers qu’il rencontre en voyage et qui veulent partager avec lui une histoire de leur vie.

Sur le réseau CNN dimanche, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, qui s’était présenté à l’investiture démocrate en 2020, a reconnu que « les arguments générationnels peuvent être puissants ».

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg

« L’argument le plus puissant de tous est les résultats, a argué M. Buttigieg, âgé de 41 ans. Et vous ne pouvez pas discuter – du moins, je dirais que vous ne pouvez pas discuter avec un visage sérieux – que ce n’est pas une bonne chose, que 12 millions d’emplois ont été créés avec ce président. »

Des électeurs comme Ross Truckey, âgé de 35 ans, ont observé attentivement le président. Cet avocat du Michigan n’a pas voté pour M. Biden ou le républicain Donald Trump en 2020. Il a l’impression que Joe Biden est le dernier d’une série de présidents « inférieurs ».

« Son âge et peut-être son acuité mentale ne sont pas là où je voudrais que le chef du pays soit, a-t-il soutenu. Il semble parfois être un vieil homme qui a dépassé son apogée. Parfois, je ressens un peu de pitié pour ce gars qui est poussé devant la foule. »

Le sondage auprès de 1068 adultes a été réalisé du 26 au 30 janvier à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,2 points de pourcentage.