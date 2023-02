PHOTO GREGORIO BORGIA, ASSOCIATED PRESS

Le pape François regarde des danseurs traditionnels se produire au stade des Martyrs, en République démocratique du Congo (RDC). Le pape est de passage en RDC et au Soudan du Sud pour un voyage de six jours, espérant apporter réconfort et encouragement à ces deux pays déchirés par la pauvreté, les conflits et ce qu’il appelle une « mentalité colonialiste » qui exploite l’Afrique depuis des siècles.