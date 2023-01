(Erevan) Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé mardi le président russe Vladimir Poutine à prendre des mesures « nécessaires » pour aider à débloquer un axe vital pour l’approvisionnement du Nagorny Karabakh, région disputée entre Bakou et Erevan.

Agence France-Presse

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l’environnement manifestant contre des mines illégales bloquent une route cruciale reliant l’Arménie au Nagorny Karabakh, un territoire peuplé d’Arméniens.

En raison de ce blocage, l’enclave séparatiste qui compte quelque 120 000 habitants est confrontée à des coupures de courant et de l’internet, ainsi qu’à des problèmes de chauffage et d’accès à la nourriture et aux médicaments.

L’Arménie a dans ce contexte accusé à plusieurs reprises les soldats russes de maintien de la paix, déployés au Nagorny Karabakh, de ne pas avoir fait assez pour empêcher ce blocage.

Mardi, lors d’une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, le premier ministre arménien « a souligné l’importance pour la Russie de prendre des mesures nécessaires » pour aider à résoudre cette crise, a indiqué le service de presse de M. Pachinian, sans plus de précisions.

« Dans ce contexte, les activités de la mission russe du maintien de la paix au Nagorny Karabakh ont été discutées », selon la même source.

Pour sa part, le Kremlin a indiqué dans un sobre communiqué que les deux dirigeants avaient évoqué « la situation actuelle avec un accent sur l’application conséquente » de tous les accords conclus entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avec la médiation de la Russie.

Dans un autre communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a précisé mardi que Sergueï Lavrov avait échangé mardi avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov « sur les moyens de régler la situation autour du corridor de Latchine », qui relie l’Arménie au Nagorny Karabakh.

La diplomatie russe a ajouté vouloir organiser à Moscou de nouveaux pourparlers entre les chefs de la diplomatie arménienne et azerbaïdjanaise.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés au début des années 1990, lors de la dislocation de l’URSS, pour le contrôle du Nagorny Karabakh, région azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens.

Ce premier conflit, qui a fait 30 000 morts, s’est soldé par une victoire arménienne. Mais l’Azerbaïdjan a pris sa revanche lors d’une deuxième guerre qui a coûté la vie à 6500 personnes à l’automne 2020 et a permis à Bakou de reprendre de nombreux territoires.

Des soldats russes de maintien de la paix ont été déployés après un accord de cessez-le-feu, signé avec médiation de la Russie, qui a mis fin à cette dernière guerre.