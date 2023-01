PHOTO JUAN CARLOS CISNEROS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Les forces de sécurité du Pérou dégagent les barricades installées par les manifestants à l’aéroport de la ville de Juliaca, un mois après l’entrée en poste de la présidente Dina Boluarte et le début du mouvement de contestation appelant à sa démission. Les manifestations au pays ont fait au moins 22 morts et 600 blessés, et la crise se poursuit.