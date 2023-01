PHOTO HANNAH MCKAY, ARCHIVES REUTERS

C’est une reine radieuse qui apparaît au balcon de Buckingham Palace pour lancer les festivités de son jubilé de platine à Londres, le 2 juin. Accompagnée des princes Charles et Louis, de Catherine la duchesse de Cambridge et de la princesse Charlotte, la reine Élisabeth II, qui nous quittera trois mois plus tard, célèbre alors ses 70 ans de règne, le plus long qu’a connu le Royaume-Uni.