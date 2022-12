La « plus grande crise alimentaire mondiale de l’histoire moderne est en cours », a averti l’ONU dans un rapport publié le 1er décembre 2022. Les conflits, les changements climatiques, la flambée des prix et une possible récession mondiale pourraient assombrir encore le portrait en 2023. Le point dans 10 pays.

Haïti

Des zones entières sont sous l’emprise des gangs de rue à Port-au-Prince. Dans le quartier Cité Soleil, la situation alimentaire est critique, alors qu’en octobre, 19 000 personnes étaient au sommet de l’échelle de la classification de l’insécurité alimentaire de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – le niveau « catastrophe » –, une première en Haïti. Quelque 6,5 millions d’Haïtiens, un peu plus de la moitié de la population du pays, faisaient également face à une faim aiguë ou qualifiée d’« urgente » par l’organisme. Le tout sur fond de crise sanitaire, avec des cas de choléra, et d’insécurité générale.

Nigeria

La crise est particulièrement importante dans le nord-est du Nigeria, une région en proie à l’instabilité depuis plus d’une décennie, avec les offensives du groupe terroriste Boko Haram. Les violences ont mené au déplacement de 2,2 millions de personnes en 12 ans, selon l’ONU, un déracinement qui entraîne son lot de précarité. Les populations ont aussi été victimes des conditions climatiques – une pluie rare, qui a menacé les pâturages, mais aussi, ces derniers mois, des inondations qui ont tout ravagé sur leur passage. Avec plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent africain et la faim touche environ le tiers de sa population, selon la FAO.

PHOTO ARLETTE BASHIZI, ARCHIVES REUTERS La République démocratique du Congo a commencé l’année 2022 en tête des endroits où la situation alimentaire était la plus préoccupante.

République démocratique du Congo

Le plus grand pays de l’Afrique subsaharienne – l’un des cinq États les plus pauvres de la planète, selon la Banque mondiale – a commencé l’année 2022 en tête des endroits où la situation alimentaire était la plus préoccupante, avec 27 millions de personnes touchées par une insécurité alimentaire grave, selon les données des agences de l’ONU. Un an plus tard, la situation reste similaire et le pays demeure l’endroit où l’on compte le plus de personnes touchées par la faim dans le monde, en raison de combats, de déplacements de population et de la pauvreté, notamment. Des élections législatives et présidentielle sont prévues à la fin de l’année 2023.

Soudan du Sud

Mourir de faim : c’est la situation qui guette au moins 43 000 Sud-Soudanais, a averti l’ONU en novembre dernier. Près de 8 millions de leurs compatriotes, soit les deux tiers de la population, souffrent aussi d’une faim aiguë. Le plus jeune pays au monde, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, a traversé une guerre civile de 2013 à 2018, faisant des millions de déplacés, et l’instabilité perdure. Aux violences s’ajoutent les conditions climatiques extrêmes, de récentes pluies torrentielles ayant détruit les cultures. Dans la dernière décennie, les agences de l’ONU ont déclaré un état de famine dans deux pays : en Somalie, en 2011, et dans des régions du Soudan du Sud en 2017.

PHOTO AMANUEL SILESHI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Comme les pays voisins, l’Éthiopie a souffert d’une sécheresse importante qui dure depuis plus d’un an, l’une des pires en 50 ans pour le pays, selon l’organisme Oxfam.

Éthiopie

Difficile d’établir un bilan du conflit au Tigré, amorcé en novembre 2020 et décrit par International Crisis Group et Amnistie internationale comme « l’un des plus meurtriers au monde », puisque les sources indépendantes sont rares. La crise humanitaire est importante, malgré un accord de paix signé en novembre, qui a permis d’ouvrir des corridors pour acheminer de l’aide. Comme les pays voisins, l’Éthiopie a souffert d’une sécheresse importante qui dure depuis plus d’un an, l’une des pires en 50 ans pour le pays, selon l’organisme Oxfam. La guerre en Ukraine, l’un des grands exportateurs de céréales, a encore empiré la situation en 2022. Fin août, 23 000 tonnes de blé ont pu être envoyées de l’Ukraine vers l’Éthiopie.

Somalie

En 2011, la famine avait fait 260 000 morts en Somalie, dont la moitié était des enfants de moins de 5 ans. Le pays fait encore face à une sécheresse importante depuis deux ans, affectant 7,8 millions de personnes en octobre, selon les données de l’UNICEF – une augmentation importante, alors qu’ils étaient 3,2 millions de Somaliens touchés par les conséquences du climat aride en janvier 2022. En octobre dernier, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé Mamunur Rahman Malik avertissait que « 1,8 million d’enfants – la moitié des enfants du pays – souffrent de malnutrition aiguë sévère ».

Madagascar

La grande île au large de l’Afrique est méconnue et fait rarement les manchettes. Elle est pourtant considérée comme le premier endroit au monde où les changements climatiques dus à l’être humain – sans les autres facteurs qu’on voit ailleurs, comme les conflits armés – ont poussé les habitants au bord de la famine. La situation perdure depuis quelques années, alors que des tempêtes et des inondations en 2020 ont mené à des déplacements et des pertes. Le pays n’a pas été épargné en 2022 par la sécheresse, la montée des prix et, à l’automne, par des incendies importants.

PHOTO ZACHARIAS ABUBEKER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une des pires situations humanitaires au monde se trouve au Yémen, pays ravagé par la guerre depuis 2014. Sur la photo, des enfants boivent une boisson protéinée offerte par le Programme alimentaire mondial.

Yémen

Une des pires situations humanitaires au monde se trouve au Yémen, pays ravagé par la guerre depuis 2014. Sur une population de 30 millions d’habitants, la moitié est considérée comme n’ayant pas assez de nourriture, selon la carte de la faim du Programme alimentaire mondial de l’ONU. Près de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Une trêve de six mois entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis a pris fin en octobre dernier dans ce pays le plus pauvre de la péninsule Arabique, où les deux tiers des habitants dépendent de l’aide humanitaire.

Syrie

En novembre dernier, l’organisme Save the Children a sonné l’alarme, rapportant une augmentation de 150 % en 6 mois du nombre d’enfants souffrant de malnutrition dans le nord-est du pays. Depuis le début de la guerre en 2011, les Syriens sont frappés par l’insécurité, notamment sur le plan alimentaire. Comme son voisin, le Liban, le pays connaît une inflation importante et une dévaluation de sa monnaie, rendant la nourriture encore plus difficile d’accès. Le régime syrien est allié avec la Russie, qui a mis un veto l’été dernier au Conseil de sécurité de l’ONU à un projet pour prolonger d’un an une autorisation pour acheminer de l’aide dans des zones sous contrôle des djihadistes et des rebelles, où vivent plus de 2,4 millions de personnes, n’acceptant qu’une prolongation de six mois.

Afghanistan

Les Américains ont quitté l’Afghanistan en août 2021. Sans reconnaissance internationale et sous le coup de sanctions, les talibans ont repris le contrôle du pays. Après des années de guerre et avec des actifs gelés, l’économie est détruite et les infrastructures sont défaillantes. La sécheresse a aussi joué un rôle dans la crise de la faim en Afghanistan, touchant 23 millions de personnes – plus de la moitié de la population. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) souligne également le retrait de la participation des femmes dans la société, qui a accru les « besoins de protection » humanitaires.

Avec l’Agence France-Presse, Reuters et The Economist