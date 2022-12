PHOTO HENRY NICHOLLS, REUTERS

Un visiteur portant un masque d’animal touche un mégalithe lors des célébrations du solstice d’hiver à Stonehenge, près d’Amesbury, en Grande-Bretagne. Le monument est connu pour son alignement avec le soleil lors des solstices d'hiver et d'été ; l'astre se lève directement entre les pierres l'été et s'y couche l'hiver. Chaque année, des touristes et des néo-païens se rassemblent à Stonehenge pour fêter.