PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS

Une marée rouge et blanc a déferlé sur Issy-les-Moulineaux dimanche à l’occasion de la corrida de Noël organisée dans cette ville près de Paris. Quelque 8700 pères et mères Noël, des lutins, des rennes et même des sapins ont couru dans la joie pour la 44e édition de l’évènement.