La Maison-Blanche s’alarme du partenariat militaire entre Moscou et Téhéran

(Washington) La Maison-Blanche a lancé vendredi un grave avertissement contre le « partenariat militaire à grande échelle » et toujours plus approfondi entre Téhéran et Moscou, qui a de son côté réfuté avoir besoin du soutien militaire de qui que ce soit en Ukraine.