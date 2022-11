Guerre en Ukraine, jour 269

Moscou et Kyiv s’accusent d’avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia

(Moscou) La Russie et l’Ukraine se sont à nouveau accusées mutuellement dimanche d’avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, située dans le Sud ukrainien et occupée militairement par l’armée russe.