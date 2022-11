PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS

Un tramway passe devant le lieu de l'attentat survenu dimanche à Istanbul, sur l’avenue piétonne d’Istiklal. Les autorités ont rapidement accusé les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan et leurs alliés en Syrie, annonçant 47 arrestations dont celle de la poseuse de bombe, une jeune Syrienne de 23 ans qui aurait agi à leur demande. Le PKK et et le YPG ont nié toute implication.